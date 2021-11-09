İşçinin parmağını kırdı, tutuklandı

Mağusa’da inşaat malzemelerinin dağınık kullanıldığı gerekçesi ile Bangladeş uyruklu işçiyi darp edip parmağının kırılmasına sebep olan zanlı Yusuf Kara tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da çalıştıkları iş yeri içerisinde inşaat malzemelerinin dağınık kullanıldığı gerekçesi ile Bangladeş uyruklu MD Abu Sayed Hrıdoy'a önce küfredip daha sonrada çıkan tartışma sonucunda söz konusu işçiyi darp edip parmağını kıran Yusuf Kara tutuklandı.

Zanlı Kara, "Vahim Zarar, Darp ve İtale-i Lisan" suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Canberk Sağer mahkemede verdiği şahadetinde, zanlı Yusuf Kara’nın 8 Ekim 2021 tarihinde saat 09:00 raddelerinde umumi bir yer olan 9 Mart Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Tuncay Investment isimli iş yeri içerisinde inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesi ile Bangladeş uyruklu MD Abu Sayed Hridoy'a "ne biçim iş yapıyorsunuz sağda solda malzemeler var” dedikten sonra küfrettiğini açıkladı.

Zanlı Kara ile Hridoy arasında daha sonra sözlü tartışma çıktığını kaydeden Sağer, tartışma sırasıda zanlı Kara’nın söz konusu işçinin boğazını sıkıp darp ettikten sonra Hridoy’un sağ elini büküp sağ el orta parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim bedensel zarara uğrattığını açıkladı.

Ayni tarihte, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, zanlı Yusuf Kara’nın tespit edilerek mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirten Sağer, zanlı kendisine yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğini ifade etti.

Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Sağer, zanlı Kara’nın teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.