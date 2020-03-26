İşçilerin yaşadıklarını dile getirdi

İşçilerin yaşadıklarını dile getirdi
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a seslendi.

Harman paylaşımında şöyle dedi;

KKTC’deki bir 3.ülke vatandaşı diyor ki...

Madem ki bizi HİÇE SAYDINIZ

Madem ki bizi YOK SAYDINIZ

 Uçuş ayarlayın herkes memleketine DÖNSÜN

Parasını da biz veririz, BEDAVA değil

 Siz sadece ORGANİZASYONU yapın

Benim gibi 3.ülke vatandaşları SOKAKLARA ATILMADAN

SUÇA KARIŞMADAN

Halkın gözünden DÜŞMEDEN

Ersin Tatar @ Kudret Özersay duyuyor musunuz ?

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 14:19
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