İşçilerin yaşadıklarını dile getirdi

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a seslendi.
Harman paylaşımında şöyle dedi;
KKTC’deki bir 3.ülke vatandaşı diyor ki...
Madem ki bizi HİÇE SAYDINIZ
Madem ki bizi YOK SAYDINIZ
Uçuş ayarlayın herkes memleketine DÖNSÜN
Parasını da biz veririz, BEDAVA değil
Siz sadece ORGANİZASYONU yapın
Benim gibi 3.ülke vatandaşları SOKAKLARA ATILMADAN
SUÇA KARIŞMADAN
Halkın gözünden DÜŞMEDEN
Ersin Tatar @ Kudret Özersay duyuyor musunuz ?
Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 14:19