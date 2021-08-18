İşçi ve işveren anlaştı... Hükümet onaylamadı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sona erdi, işçi ve işveren tarafları toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

İşçi tarafı temilsicisi Serdaroğlu, hükümetin yüzde 11 oranında artış önerdiğini, işçi tarafı olarak bu teklife ret oyu verdiklerini belirtti.

Ardından işçi tarafının yüzde 12,95 teklif sunduğunu, işveren tarafının bu öneriyi kabul ettiğini fakat devlet kanadının ret oyu verdiğini belirten Serdaroğlu, “İşveren 12,95’e tamam diyor, hükümet edenler bu artışa tamam diyemiyor. Bugün oybirliğiyle bir karar çıkabilirdi. Devlet işçiye yaşanabilir bir ücret değil; günü kurtarmak adına bir ücret öneriyor” dedi.

İşveren temsilcisi Arhun ise rakamların ve tekliflerin detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek, son aylarda işverenlerin yüzde 50'sinin’sosyal güvenlik katkılarını ödeyemediğini, sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi uygulamasının ortadan kalkması halinde bu durumun daha da kötüye gidebileceğini söyledi.

Salı günü, yeni asgari ücretle ilgili son bir toplantı yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu’na sunulacak olan brüt 4 bin 970 TL’lik önerisinin kabul görüp görmeyeceği ise merak konusu…