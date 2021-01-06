İŞAD çağrıda bulundu

Üniversiteler toplumun sosyal ve culture laltyapısı oluşturan en önemli kurumlarından biridir.

Üniversitelere yapılan istidhamlar, kurumlar için yapılan harcamalar, yerel sektörler antlaşmaları, yerel hizmet alımları, ulaşım harcamaları ve öğrencilerin günlük harcamaları nedeniyle; Üniversiteler yerel ekonomi de esnafın ayakta kalması ve büyümesiiçinçokönemlidir.

Üniversiteler bulunduğu bölgeye katma değer sağlayarak bölgenin kalkınmasına ve sosyal yapının güçlenmesine katkı yapar.

Ekonomik canlanma sonucu gelişen hizmet sektörü, artan isdihdam, artan hizmet kalitesi ve artan yatırım, devletin de istikrarlı ekonomik kalkınmasına ve gelirlerinin artmasına katkı yapacaktır.

Bu düşünce temelinde ;

Üniversite öğrencilerinin Covid sigortalanması kapsamında ülkeye getirilmesi, Kademeli olarak gelen öğrenciler ülke genelindeki öğrenci yurtlarında karantina kapsamına alınması ve karantina masraflarının üniversite(veya devlet) bütçelerinden karşılanması Uçak firmaları ile görüşerek bilet ücretlerinin ucuzlatılması veya charter uçaklarla anlaşarak öğrencilerin en uygun fiyata, hızlıca getirilmesi sağlanmalıdır Yüz yüze eğitim için gelen öğrenciler indirim/teşvik sağlanarak maksimum öğrenci ada’ya getirilmelidir Okulların bu sene geç açılmasından ve online eğitimin tam verimli olmadığından tam müfredatı bitirebilmek açısından 2021 İlkbahar yaz eğitim yılının Haziran sonu/ Temmuz ortasına kadar uzatılması gereklidir.

Saygılarımızla.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği

Yönetim Kurulu adına

Genel Sekreter

Levent ÖZERDAĞ