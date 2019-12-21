İş kazası korkuttu

İş kazası korkuttu
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Esentepe’de yapımı devam eden bir inşaatta dün meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki Mehmet Bilir yaralandı.

Olay, Bilir’in elektrikli ahşap kesme makinesi ile kesme yaptığı sırada makinenin kontrolünden çıkması neticesinde meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, olay sonucu parmakları ve avuç içi kesilen Bilir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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