İş insanı Mustafa Bulutoğluları'ndan 'hızlı test kiti' için destek çağrısı

Ülkemizin genç iş insanlarından Mustafa Bulutoğluları, alınacak hızlı kitlerle tüm adayı kapsayacak toplu bir tarama testi uygulanabilmesi için sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. 500 bin dolarlık bütçenin toplanması gerektiğini ifade eden Bulutoğluları, "Sanayi Odası, Ticaret Odası ve diğer tüm sivil toplum örgüt ve odalarından da destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AŞI MİKTARINI ARTTIRARAK HİBE EDECEK"

Bulutoğluları, aşı konusunda yaptıkları çağrıların tüm çevreler tarafından benimsendiğini de belirterek, Türkiye’nin haftaya yollayacağı 20 bin aşı miktarını arttırarak hibe edeceğini söyledi.

Bulutoğluları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Avrupa Birliği heyetleri ile bu hafta gerçekleşecek olan toplantıda, talebimizi bizzat yetkililere ileteceğinin sözünü aldık. Avrupa Birliğinden talebimiz; Biontec Pfizer ve Astra Zeneca aşılarının da hibe veya kampanyamızda toplanan kaynaklarla satın alınması yönündedir. Her ihtimali, her kapıyı 24 saat çalıp, durmadan uğraşıyorum... Ne kazandırırsam fayda.. Bir, sıfırdan büyüktür" dedi.

4 BELEDİYEYE 2 BİN RANDOM PCR TESTİ...

Bulutoğluları, Mehmet Saydam’ın öncülüğünde maliyetini birlikte karşılayacakları, 2 bin adet RANDOM PCR testini, yarından itibaren tüm Karpaz yarımadasına (4 Belediye) uygulatacaklarını kaydetti.

Tabipler Birliği Başkanı Sayın Özlem Gürkut'un, alınacak hızlı kitlerle tüm adayı kapsayacak toplu bir tarama testi uygulanabilmesi adına kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Bulutoğluları, "Düşmanı ilk once tespit etmek gerekir ki yok edebilelim. İlk etapta 100 bin haneyi taramamız lazım. Bu da aşağı yukarı KKTC'nin yüzde 60’na tekabul ediyor…" dedi.

"ZAMAN FEDAKARLIK ZAMANI"

"Sağlık Bakanlığı onay verir ve ‘yapın’ derse, 500 bin dolarlık bir bütçeden bahsediyorum" diyen Bulutoğluları, "Bu bütçeyi toplamamız lazım. Sanayi Odasi , Ticaret Odası ve diğer tüm sivil toplum örgüt ve odalarından da destek bekliyoruz" ifadelerini kullanarak, zamanın fedakarlık zamanı olduğunu vurguladı.

Bulutoğluları'nın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Birlikten güç doğar...

Geçtigimiz tüm hafta boyunca birçok, kurum, kişi ve devlet otoriteleri ile görüşmeler yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, başlattığımız bu hareket, çığ gibi büyüyor... Çok Mutluyum.

Aşı konusundaki farkındalık ve aciliyetimiz, tüm çevreler tarafından benimsendi. Türkiye Cumhuriyeti, aldığım bilgiye göre haftaya, normal sevkiyatta planlanan 20 bin adet aşının miktarını arttırarak hibe ediyor. Bu da muhteşem bir gelişme! Sağolsunlar...

Sn. Cumhurbaskanımız Ersin Tatar’ın da bu konuya duyarsız kalmayıp bizimle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birligi heyetleri ile bu hafta gerçekleşecek olan toplantıda, talebimizi bizzat yetkililere ileteceğinin sözünü aldık.

"BIONTECH/ASTRA ZENECA AŞILARININ SATIN ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Avrupa Birliğinden talebimiz; Biontec Pfizer ve Astra Zeneca aşılarının da hibe veya kampanyamızda toplanan kaynaklarla satın alınması yönündedir. Her ihtimali, her kapıyı 24 saat çalıp, durmadan uğraşıyorum... Ne kazandırırsam fayda.. Bir, sıfırdan büyüktür.

Bu arada Mehmet Saydam’ın öncülüğünde maliyetini birlikte karşılayacağımız 2 bin adet RANDOM PCR testini, yarından itibaren tüm Karpaz yarımadasına (4 Belediye) uygulatıyoruz. Amaç; başkalarına da aynı şeyi yapmaya motive etmek...

"TOPLU TARAMA İÇİN 500 BİN DOLARLIK BÜTÇE TOPLANMALI"

Bunun üzerine Tabipler Birligi Başkanı Sayın Özlem Gürkut, alınacak hızlı kitlerle tüm adayı kapsayacak toplu bir tarama testi uygulanabilmesi adına benimle iletişime geçti. Bunun çok ama çok önemli olduğunu vurguladı. Düşmanı ilk once tespit etmek gerekir ki yok edebilelim. İlk etapta 100 bin haneyi taramamız lazım. Bu da aşağı yukarı KKTC'nin yüzde 60’na tekabül ediyor…

Sağlık Bakanlığı onay verir ve ‘yapın’ derse, 500 bin dolarlık bir bütçeden bahsediyorum, Bu bütçeyi toplamamız lazım. Sanayi Odasi , Ticaret Odası ve diğer tüm sivil toplum örgüt ve odalarından da destek bekliyoruz… Zaman fedakarlık zamanı, zaman hızlı bir şekilde aksiyon alma zamanı, zaman kişilerin isminin değil, toplum olarak tek vücut gibi davranma zamanıdır.

Haydi! Canlanın! Birlikten güç doğar..."

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 19:15