Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı

Irak'ta ABD üssüne ve ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne ve Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

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Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2020, 22:03
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