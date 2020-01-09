Irak'ta ABD üssüne bir saldırı daha

Irak'ta ABD üssüne bir saldırı daha
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Reuters'ın haberine göre Irak Selahattin'de ABD askerlerinin bulunduğu Beled Üssü yakınına roket düştü.

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