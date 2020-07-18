İptal edilen bazı 20 Temmuz kutlamalarıyla ilgili çok sert bir yazı kaleme aldı

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman son yazısında bazı 20 Temmuz törenlerinin iptal edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından çok sert bir yazı kaleme aldı. 20 Temmuz belki sizin değil ama bizim bayramımızdır diyen Harman siz kısıtlasınız da biz gideceğiz dedi. Siyasileri de çok sert sözlerle eleştiren Harman, Cumhurbaşkanımız pazar yerlerini ziyaret edip seçim öncesi turladığı zaman Covid-19 yok, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kitlesel parti toplantısı düzenlendiğinde Covid -19 yok,İç,şleri Bakanı Ayşegül Baybars Halkla buluştuğu zaman Covid -19 yok, ama söz konusu Kıbrıs Türkünün Barış ve Özgürlük Bayramı olan 20 Temmuz kutlamalarında KISITLAMA VAR COVİD 19 var öyle mi ? diye sordu.

Harman yazısında şöyle dedi;

⚫ 20 Temmuz belki sizin değil ama bizim BAYRAMIMIZDIR!

⚫ Siz Kısıtlasanız da, biz GİDECEĞİZ !

⚫ 20 Temmuz kutlamaları kısıtlanmalı yapılsın diyenlere sorarım; herşey serbest bırakılmışken 20 Temmuzumuz mu battı sizlere ?

⬛ Bu memlekette;

▪️Sınır kapılarının DERHAL açılması talimatı verildiği zaman Covid-19 tehlikesi yok!

▪️ Düğünler için Covid-19 yok!

▪️Plajlarda millet alt alta- üst üste Covid-19 yok!

◾ Eğlence mekanlarında insanlar kum gibi Covid-19 yok!

▪️ Spor klüplerinin TOMBALA gecelerinde Covid-19 yok!

▪️ Dün yapılan Jimnastik festivalinde trübünler tıklım tıklım, Covid - 19 yok!

▪️ Pazar yerlerinde iğne atsan yere düşmez insanlar omuz omuza, Covid-19 yok!

▪️ Cumhurbaşkanımız pazar yerlerini ziyaret edip seçim öncesi turladığı zaman Covid-19 yok!

▪️ Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay kitlesel parti toplantısı düzenlendiğinde Covid -19 yok!

▪️ İç İşleri Bakanı Ayşegül Baybars Halkla buluştuğu zaman Covid -19 yok!

▪️ Ama söz konusu Kıbrıs Türkünün Barış ve Özgürlük Bayramı olan 20 Temmuz kutlamalarında KISITLAMA VAR COVİD 19 var öyle mi ?

▪️ Ama söz konusu Kıbrıs Türkünün kurtuluş bayramı olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı oldumu, Covid-19 bahane edilerek törenlerin sadece ASKERİ TÖREN olarak yapılması için karar var!

⚫ Hal böyleyken yapılan bu toplantıya iilk kez cumhurbaşkanı müsteşarının ilk kez katılması ve törenlerin KISITLI olarak yapılması yönünde oy kullanması TESADÜF MÜ ?

⚫ Elbette değil çünkü o katılmasa oylama 5’e, 5 sonuçlanacaktı ama Müsteşarın oyu ile 6’ya, 5 karar geçmiş oldu! Biz bunu tesadüf olarak gördük mü? Tabii ki HAYIR!

⚫ Bu arada Dışişleri bakanlığı da törenlerin “askeri tören” olarak ifşa edilmesine yönünde oy kullanmıştır!

⚫ Rutin tören yapılsın diyenler :

• Başbakanlık

• Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

• Belediyeler birliği

• Brtk

• Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği

⚫ Askeri tören yapılsın diyenler :

• Cumhurbaşkanlığı

• Meclis Başkanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Protokol

• İçişleri Bakanlığı

• Lefkoşa Türk Belediyesi

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 15:08