İpler Gerildi

Lefkoşa Türk Belediyesinin 10 milyon TL overdraft limitinin dolduğu, 4 milyon TL daha borçlanma istediğine yönelik eleştirilerini sıralayan CTP’li Meclis üyelerine cevap veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Kokuşmuş bu düzende kim hangi tarafta karıştırmışlar anlaşılan” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Harmancı, LTB’nin mali sorun yaşamadığını, CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın da bilgilendirdiğini belirterek, “seçim gaylesi” ile CTP’nin kendisini eleştirdiğini söyledi. Harmancı, 10 milyon TL’lik borçlanmanın 6 milyon TL’sinin açık pazar yapımına, 4 milyon TL’sinin ise diğer harcamalarda kullanılacağını söyledi.

Harmancı ayrıca seçim manifestosuna borçlanma ile ilgili vizyonunu yazdığını, CTP’nin de buna destek verdiğini hatırlattı. Harmancı’nın “seçim nedeni ile CTP’nin kendisine muhalefet yaptığı” eleştirisini içeren açıklaması şöyle:

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

Elimden geldiğince daha kısa ve öz olarak 10 milyon TL borçlanmayı anlatalım. 10 milyon TL’lik borçlanmanın 6 milyon TL’si yeni açık pazarın yapımına kullanılacak, burada yapılacak faaliyetlerle bu kredi kendini ödeyecek, tüm süreç tüm belediye meclisimizde ki ilgili kurumlarla paylaşılarak yürütülmüştür. Geriye kalan 4 milyon TL’de bize kasa kolaylığı sağlayacak çünkü sadece devletten almamız gereken 5 milyon civarı alacağımız var. Bu arada açık pazardan bir elde edeceğimiz gelir miktarı yaklaşık tüm borcun taksitlerini ödeyecek bir değer yaratma noktasında. Ayrıca 2018 seçimlerine girerken yatırım amaçlı borçlanma yapacağımızı da biz seçim süresince her platformda söyledik, bu seçim manifestosunu destekleyen partilerden biri de CTP’dir. Belediyemizin maaş geriliği bulunmamaktadır. Sadece 3 aylık gecikmiş ek mesai ödenekleri vardır, bu da önümüzdeki haftalarda bu borçtan bağımsız olarak kapatılacaktır. Konuyla ilgili olarak CTP Genel Başkanına da bu doğrultuda bilgi verdiğim halde, bazı dostların aklı öyle karışmışki, yıllardır düzeltmek için canımızı yediğimiz kokuşmuş düzende kimin hangi tarafta olduğunu karıştırmışlar anlaşılan. Seçim gailesi anlaşılan böyle bir şey. Ben tüm yapacaklarımımızı tek tek kamuoyu ile paylaşmış biriyim, daha önce temizlik işlerini özelden hizmet alacağız demiştim daha sonra paramız yetmeyeceğini ve mevsimlik işçi bası alanlardaki açığımızı kapatacağım dedim. Arşiv bu minvalde güzel bir şey. 2020 bütçesi oy birliği ile onaylanırken bunlar da aynen onaylandı. Ayrıca ben bu kredinin tek tek detaylı olarak hangi ek gelirler yaratılarak kapatılacağını arkadaşlara bahsettim görseller hazırlayarak aktaracağım. Sevgisiz olmaz, sevgiyle....