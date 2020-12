INTHA Başkanı Barış Türer 2021 Yeni Yıl Tebrik Mesajı Yayınladı

Başkan Türer, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. ”Sektörce birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha bir güvenle bakarak yeni bir yıla daha giriyoruz.” diyen Türer, milletin sarsılmaz iradesi, adalet ve barış medeniyeti aşkıyla bir süredir içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin kısa zaman içinde hayata geçirilecek olan aşılama sürecinin sevinç ve heyecanını yaşadığını belirtti. Dünyada ve Türkiye’de zorlu gelişmelerin ve önemli değişimlerin yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Türer, şunları kaydetti:

”Türkiye olarak sağlam zemine sahip kazanımlar sayesinde, 2020 yılında dünyanın dev ekonomilerini derinden sarsan küresel sağlık krizden en az etkilenen sayılı ülkelerden biri olduk. Yeni yıla bu büyük tecrübeyle, bu büyük deneyimle giriyoruz. Şimdiden dilerim ki 2021, Türkiye’nin krizin etkilerinden tamamen kurtulacağı, büyüme enerjimizin daha da artacağı bir yıl olsun.

Ülkece ve sektörce umudumuz büyük, hayalimiz büyük, ulaşmaya kararlı olduğumuz hedefimiz büyük. Onun için bu büyük değişim sürecini, yaşanan bu sevinci, bu heyecanı her dem yeni, her dem diri, her dem canlı tutacağız. Birliğimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. İnanıyorum ki daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak, Türkiye’yi ve sektörümüzü çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, nice yeni güzel yıllara birlikte kavuşacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Her dem yeni doğarız / Bizden kim usanası.‘ Bu duygularla yeni yılınızı kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için huzur ve barış dolu aydınlık bir gelecek temenni ediyor, tüm sektör emekçilerimizi sevgiyle selamlıyorum.” dedi.