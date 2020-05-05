İnsan Tacirleri Akıncılar Köyüne Giderken Yakalandı

İnsan Tacirleri Akıncılar Köyüne Giderken Yakalandı
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne insan geçirme girişi nedeniyle iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Akıncılar’da R.M. (E-32) ve M.A.(E-24)’nın yasa dışı yollardan Kıbrıs Rum Kesimi’ne para karşılığında götürmek üzere daha önceden aralarında anlaştıkları A.N.(E-23) ve M.A.(E-27)’yı, 21:10 sıralarında Akıncılar köyüne götürdükleri sırada tespit edildi. R.M ve M.A. tutuklandı.

HIRSIZLIK 
           
Lefkoşa’da Samet Kanatlı Sokak üzerinde Reşat Pilli’ye ait ikametgahın araç park yerinde bulunan araçtan çeşitli eşyalar çaldığı gerekçesiyle U.Y. (E-35) tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 14:57
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