İnsan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a para karşılığında insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Osman Zort tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a 400 Euro karşılığında insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Osman Zort tutuklandı.

Güney Kıbrıs’ta bulunan Türkiye ve Suriye vatandaşı Ahmet Tab’ı yasa dışı yollardan araba bagajında Kuzey Kıbrıs’a geçirdiği iddia edilen zanlı Zort, “İnsan kaçakçılığı” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cafer Erenköylü mahkemede verdiği şahadetinde, zanlı Osman Zort’un 18 Ekim 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’ta bulunan Ahmet Tab isimli kişiyi Kuzey Kıbrıs’a geçebilmesi için bir şahıs ile birlikte aracın bagajına gizleyerek yasal olmayan yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmasını sağladığını açıkladı.

Zanlının, Ahmet Tab’ı Kuzey Kıbrıs’a geçirdikten sonra Beyarmudu bölgesinde SP 430 plakalı aracına alarak Mağusa’da faaliyet gösteren bir otele bıraktığını belirten Erenköylü, 19 Ekim 2021 tarihinde Ahmet Tab’ın Mağusa’da tespit edilerek yapılan soruşturmasında zanlı Zort’un ve beraberindeki bir kişinin daha 18 Ekim 2021 tarihinde Güney Kıbrıs’tan yasal olmayan yollardan 400 Euro para karşılığında Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmasına yardımcı olduklarının öğrenildiğini kaydetti.

Erenköylü, yapılan tahkikatta, Ahmet Tab’ın Mağusa’da kalmakta olduğu otelin kamera görüntülerinden zanlı Zort’un, Ahmet Tab’ı konu otele bıraktığının görüldüğünü ve zanlının 20 Ekim 2021 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne celp edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Erenköylü, suçla bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişinin daha olduğunu söyleyerek zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Osman Zort’un tahkikat maksatlı, 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.