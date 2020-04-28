‘İnşaat sektörü açılım önlemleri’ konulu toplantı düzenlendi

Başbakan Ersin Tatar, İnşaat sektörünü, yan sektörleriyle birlikte belli kurallara uyulması şartıyla 4 Mayıs’tan sonra açmayı hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Tatar, ilgili sektör temsilcilerinden kurallara uyarak, hem kendilerini hem de halkı korumalarını istediklerini, açılmanın hedef alındığı 4 Mayıs tarihine kadar olan bir haftalık sürede de gerekli hazırlıkların yapılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık DPÖ Toplantı salonunda yapılan ve sektör paydaşı mesleki Birlik başkanlarının da katıldığı “İnşaat sektörü açılım önlemleri” konulu toplantıya katılarak ilgili sektör temsilcileriyle görüştü.

Başbakanlık, İçişleri, Bayındırlık ve

Ulaştırma, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlıkları Müsteşar ve bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıya KTMM.Odaları Birliği, KTİ.Müteahhitler Birliği, KT.İnşaat Taşeronları Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, KT.Tabipler Birliği, KT. Belediyeler Birliği Başkan ve temsilcileri katıldı.

İnşaat sektörünün yeniden açılabilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başbakan Ersin Tatar, 4 Mayıs’tan sonra uygulamaya konulacak açılımların nasıl yapılacağı konusunda, Dünya sağlık örgütünün önerileri , Bilim Kurulunun önerileri ve diğer ülkelerdeki süreçleri de dikkate alarak bir çalışma gerçekleştirdiklerini ancak içinden geçilen bu süreçte önemli olanın korunmak ve temastan uzak durmak olduğunu söyledi.

Açılmaların bir düzene bağlı olarak gerçekleştirileceğini, uyulması gereken kuralların da bir bildiri şeklinde yayınlanacağını anlatan Başbakan Tatar, örgüt temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, uygulamaya konulacakların bilimsel taraflarıyla ele alındığını kaydetti.

“Asla rehavete kapılmamalıyız ama ekonomik hayat açısından da bir yerden başlamak gerektiğini düşünüyoruz” diyen Başbakan Tatar, bu çerçevede İnşaat sektörünün yan sektörleriyle birlikte belli kurallara uyulması şartıyla açılacağını vurguladı.

“İlgili sektör temsilcilerinden belirlenen kurallara uyarak, hem kendilerini hem de halkı korumalarını istedik” diyen Başbakan Tatar, 4 Mayısa kadar olan bir haftalık süreçte açılmaya yönelik hazırlıkların yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise kapanmayı da açılmayı da Hükümetle iş birliği içerisinde uygulamaya koyduklarını ve bundan da olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Gürcafer, ekonominin çarklarının dönmeye başlaması adına temkinli adımlar atacaklarının da altını çizdi.

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca da inşaatlarda çalışacak olanların kendi elemanları olduğunu dolayısıyla böylesi bir toplantıda yer almalarının önemli olduğunu söyledi.

Amca, toplantıda alınan ciddi kararlardan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.