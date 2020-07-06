İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a da muafiyet kararı

İngiltere’de Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmeye devam edildiği kaydedildi.

3 Temmuz Cuma günü İngiltere hükümeti, 56 ülkeden gelecek olan yolcuların 14 günlük karantinadan muaf tutulacağını açıklarken, uygulamanın 10 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe gireceğini de duyurmuştu.

Bu ülkeler arasında Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta bulunmakta.

Londra Gazete’nin haberinde, İngiltere Ulaşım Departmanı Sözcüsü’nün, Kuzey Kıbrıs’ın da muaf tutulacağını belirttiği kaydedildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“İngiltere hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye 14 günlük karantinadan muaf tutulacak.

Kuzey Kıbrıs’ta buna dahildir, bu ülkeden gelecek olan yolcuları karantina zorunluğu kapsamıyor.”