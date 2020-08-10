İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası

İngiltere’den gelenlere çift PCR’lı ev karantinası
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Sağlık Bakanı Ali Pilliİngiltere’den ülkemize gelenlere ev karantinası uygulanacağını açıkladı.

Yolcuların ülkemize gelmeden 120 saat önce İngiltere'den PCR sonuç belgeleri olacak ve indiklerinde de PCR testi uygulanacak.

Daha önce C kategorisinde olan İngiltere’den ülkemize gelenlere ev karantinası uygulanacak. Ülkemize gelmeden 120 saat önce PCR belgeleri olması gereken yolculara indiklerinde de PCR testi uygulanacak.

7 GÜN SONRA GEREKİRSE 3. TEST

7 günlük ev karantinası ardından ise yeniden duruma göre Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi uygulanacak.

Söz konusu karar bugünkü Bakanlar Kurulu'nda alındı.

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET

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