İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 90'a yükseldi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık'ta salgın nedeniyle hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısının 90'a yükseldiğini belirtti.

Özersay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Dün akşam geç saatte Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi bilgiye göre Birleşik Krallık'ta salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 90'a yükselmiştir. Evet bu salgınla mücadelede alınması gereken tedbirler açısından tek bir doğru yok belki ama Birleşik Krallık'ta alınan ve alınmayan ya da zamanında alınmayan kararların binlerce insanın canına mal olduğu da aşikar. Işıklar içerisinde olsunlar, ailelerinin, sevdiklerinin ve Kıbrıs Türk Halkının başı sağ olsun”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 10:07