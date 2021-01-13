İngiltere’de Covid19’dan hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler’in sayısı 183’e ulaştı

Dünyada hızla yayılmaya devam eden covid19 salgını nedeniyle İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere başkanlı Nafia Horozoğlu 8 Ocak Cuma gününden itibariyle 40 Kıbrıslı Türk’ün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

11 Ocak Pazartesi günü ise Kıbrıs Türk toplumu arasında 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Horozoğlu yaptığı açıklamada, İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 Ocak Salı günü itibarıyla 235’e ulaştı dedi.

Horozoğlu kesin olarak bilinen ölüm sayısını şöyle açıkladı: Kıbrıslı Türkler 183, Kıbrıslı Rumlar 258 ve Türkiye kökenli toplum 52. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta.

Horozoğlu’nun açıklaması şöyle:

Fotoğraf Mayıs ayında çekilmişti, teyzemiz eşini Covid-19 nedeniyle eşini kaybetmişti ve eşinin naaşını Kuzey Kıbrıs’a gözyaşlarıyla gönderirken kameraya böyle yansımıştı. Eşinin mezarını henüz ziyaret edemeden dün sabah teyzemiz bu illet virüse yenik düşerek vefat etti. Bu salgının çıktığı ilk günden beri toplum için adeta seferber olan Hüseyin hocamızdan ise az önce çok üzücü bir haber geldi, bir anne ve kız yarım saat arayla virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Şu an gerçekten sözün bittiği yerdeyiz, canımız yanıyor içimiz parçalanıyor. 100’ün üzerinde toplum üyelerimiz yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. İngiltere’de hastane kapasiteler hastalara yetmiyor, morglar doldu, cenaze işlemlerinde ciddi bir aksama söz konusu.

Bu salgını ciddiye alın lütfen, tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin ve özellikle yaşlılarımıza çok dikkat edelim!