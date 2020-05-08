İngiltere Kıbrıslı Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu Açıkladı

İngiltere Kıbrıslı Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 91 Kıbrıslı Türk’ten 9’unun cenazesi ile doğal nedenlerden ölen 8 kişinin cenazesinin morglarda KKTC’ye gönderilmeyi beklediğini dile getirdi.

Nafiya Horozoğlu

Nafiya Horozoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin dönmesi ekonomik yaralarımızı sarmaya yarayacak…”

Peki, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin yaşadığı acılar ne olacak? İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 91 Kıbrıslı Türk’ten dokuzun (9) cenazesi ile doğal nedenlerden ölen sekiz (8) kişinin cenazesi morglarda KKTC’ye gönderilmeyi bekliyor.

İngiltere’de hayatını kaybeden ve vasiyetleri ülkesine defnedilmek olan Kıbrıslı Türklerin cenazeleri günlük kira bedeli karşılığında haftalardır cami morglarında bekletiliyor. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise bürokrasinin ağır işleyişi ve halihazırda henüz net bir çözüm bulunamaması nedeniyle perişan.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC için tam olarak ne ifade ediyor? Buraya gelip giden yetkililer, “Siz bizim için çok önemlisiniz” diyorlar, ama hangi açıdan? İnsani yoksa sadece ekonomik?

Buradaki vatandaşlarımızın son isteği Kıbrıs’ta toprağa verilmek, Kıbrıs’ta toprak olmak…Fazla birşey istemediler, sadece saygı ve empati.

Bize uçuşlar yok denildi, hatta şimdilik İngiltere’ye gömün daha sonra KKTC’ye getirilir bile denildi.

Türkiye’den her hafta İngiltere’ye kargo uçaklar geliyor. Türkiye’deki yetkililer cenazeleri göndermemiz için destek olacağını belirtti. Cenazeler İngiltere’den, İstanbul’a, sonra Mersin’e ve daha sonra KKTC’ye karayolları aracılığıyla ulaştırılabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Gümrük Müdürlüğü yardımcı olmak için hazır. Cenazeler şu an özel tabutlarda ilaçlı bir şekilde hazır beklemektedir. Bu durum sevdiğini kaybeden aile üyeleri için çok zor ve acı.

Memleketlerinden binlerce kilometre uzakta son nefesini verenlerin yakınları hala cevap bekliyor. İngiltere’de öğrenim gören gençler ve burada mahsur kalan bazı vatandaşlar için çare üretenler, bu konuda çare üretmeyecek mi? Türkiye kökenlilerin cenazeleri ülkelerine giderken Kıbrıslı Türklerin cenazeleri gidemiyor.

El ele, gönül birliğiyle, acılarımızı ve yaralarımızı hep birlikte sarmak zorundayız. Kilometrelerce uzakta yaşasak da, kalbimizin bir kenarı Kıbrıs’ta. İngiltere’de ölen Kıbrıslı Türklerin ‘beni ülkeme gömün’ vasiyeti yerine getirilmeli…”

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 11:27