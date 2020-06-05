İngiltere'den gelen uçak Ercan'a indi

İngiltere'den gelen uçak Ercan'a indi
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İngiltere’den KKTC’ye gelmek isteyen Kıbrıslı Türklerden 155’i ve 6 Kıbrıslı Türk’ün naaşını taşıyan uçak, ülkemize geldi.

İngiltere’den 5, 11 ve 17 Haziran’da yapılması planlanan charter seferlerin ilki bu akşam gerçekleşti.

İngiltere’de koronavirüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 12’sinin cenazesi ise Pazar sabahı adaya ulaşacak.

Açıklamaya göre, KKTC’de defnedilecek 18 merhum arasında 10 erkek ve 8 kadın var. Merhumlardan 7’sinin Covid-19 nedeniyle, diğerlerinin ise normal sebeplerden hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. 

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6 cenaze bu akşam getirildi, 12 cenaze ise Pazar...
6 cenaze bu akşam getirildi, 12 cenaze ise Pazar...
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