İngiltere'de Koronavirüs sebebiyle 2 Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

Tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını, İngiltere'de yaşayan iki Kıbrıslı Türkün daha vefat etmesine neden oldu.

Kıbrıs Türk toplumunun yakından tanıdığı isimlerden biri geçen hafta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kamil Ahmet’in oğlu, Ahmet Kamil oldu. Bir hafta önce babasını kaybeden Kamil, bugün sabah saatlerinde kendisi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ahmet Kamil sağda

Aile çevresinden edinilen bilgiye göre, 1957 Kıbrıs doğumlu olan Ahmet Kamil ailesi ile birlikte 1960’lı yıllardan bu yana Londra’da yaşıyordu.

Londra’nın Newington Green bölgesinde kendine ait işyeri olan Ahmet Kamil, Hackney bölgesinde oturuyordu.

Hayatını kaybeden bir diğer kişi ise yine Kıbrıslı Türk Tayfun Salih oldu.

Tayfun Salih sağda

Londra’da yaşayan Salih’in de bugün sabah saatlerinde Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Şakacı ve eğlenceli kişiliği ile herkes tarafından çok sevilen Salih, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden toplum üyelerimize Allah rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Londra Gazetesi