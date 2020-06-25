İngilizlarden Pile için olumsuz yanıt geldi

Pile’de yaşam süren Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığı ile yaptığı anlaşmayla, 12 yaşından küçük çocukların PCR testi yapmadan sınırı geçebilmeleri mümkün kılınmıştı ancak dün SBA polisi, söz konusu testi yaptırmayan çocukların Pile’ye girişine izin vermemiş ve Pileli anneler, barikatta toplanarak SBA polisini protesto etmişti.

Söz konusu protestolar dün; hem Cumhurbaşkanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı’nın İngiliz Yüksek Komiserliği ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında sonlanmış ve görüşmeden çıkacak sonuca göre hareket etme kararı alınmıştı.

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre söz konusu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı ve İngiliz Yüksek Komiserliği, 12 yaşından küçük çocukların da en az bir kez PCR testi yaptırması halinde evlerine ulaşabileceği yönünde karar üretti.

YARIN SABAH ÇOCUKLARA TEST YAPILACAK

Elde edilen bilgilere göre Pile Muhtarlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir görüşme gerçekleşti ve yarın sabah, 12 yaşından küçük çocuklara PCR testi yapılması yönünde çalışma başlatıldı.

Pilelilerin bu konuda ne gibi bir adım atacağı henüz bilinmiyor…