İngiliz Medyasından Putin Ocak Ayında Görevi Bırakıyor İddiası

İngiliz medyasından flaş Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak!

İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. Daily Mail gazetesi Putin'in ayrılacağı tarihi de verdi.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin'in 2012'den bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve ocak ayının sonunda görevini bırakacağı ileri sürüldü.

BELİRTİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığıyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Putin hakkında geçen yıllarda da Parkinson hastası olduğuna dair bazı spekülasyonlar yapılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi.

Yapılan değerlendirmede Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olduğu ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası Russia Today (RT) hafta başında Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısı hazırlandığı yazdı. Tasarı "Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının işareti" olarak yorumlandı.