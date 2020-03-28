İncir Altı Restaurant Küle Döndü

Gazimağusa'da faaliyet gösteren İncir Altı Restaurant sabaha karşı nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiyenin yangına müdahalesi ile yangın söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi.

İncir Altı Restaurant sahibi Hasan Caner restoranının yandığını kendisini arayan polisten öğrendiğini hemen iş yerine geldiğini ve bu korkunç manzara ile karşılaştığını söyledi. Yangının henüz nereden kaynaklanıp çıktığını bilmediğini belirten Hasan Caner çok üzgün olduğunu dükkanının 2 haftadır kapalı olduğu ancak kendisinin her gün gelip kontrol ettiğini dün akşam da yine kontrol amaçlı restorana geldiğini ve bakıp gittiğini söyledi. Daha sonra ise sabaha karşı polis tarafından arandığını ve restoranının yandığı haberini alıp hemen olay yerine geldiğini söyledi.

Polis restoranda bulunan kamera kayıt cihazını incelenmek üzere emare olarak aldı.

Polis yangın olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.A. (E-35) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.(MHA