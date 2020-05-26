İmzalar Bugün Atılıyor

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bugün imzalanacak protokol 2 milyar 288 milyon TL bir kaynak içeriyor.

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre; Yarım kalan projelerin tamamlanması ve özel sektöre destek ağırlıklı yeni protokol, KKTC’nin ekonomik olarak yeniden kalkınmasını öngörüyor.

Savunma giderleri ve eksilen kamu maaş ödemelerindeki sıkıntıyı da ortadan kaldıracak protokolün reel sektör ağırlıklı olması bekleniyor.

KKTC hükumeti, pandemi sonrası yaşanan büyük ekonomik yıkımın 2020 sonuna kadar 3 milyar TL’ye yakın bir bedeli olacağını duyurmuş, bunun anca Türkiye katkıları ile aşılabileceğine vurgu yapmıştı.

Yarım kalan yol, cezaevi gibi projeler bu kaynakla tamamlanacak. Ayrıca, kamudaki yapısal bozuklukların ve kara deliklerin de 2020 sonuna kadar yeni yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması bekleniyor.

Hükümetin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düşünmeden icraata odaklanması bekleniyor.