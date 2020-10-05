İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda da eğitime başlandı

İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda da yüz yüze eğitime başlandı.

İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda da eğitime başlandı
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Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.

Öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında sınıflarda daha az öğrenci olması için okullara dönüşümlü gidecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda okullarda eğitime başlanması çerçevesinde, 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitim başlayacak.

Ortaokul ve liselerde de öğrenciler dönüşümlü olarak okulda olacak.

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