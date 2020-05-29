İlk ödemeler bugün

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kesintili son maaşların dün devlet emeklileri, engelliler ve yardım alanlarla ödenmeye başladığını, bugün de sosyal sigorta emeklileri ve 4 veya 5 Haziranda kamu çalışanlarının olmak üzere ödeneceğini duyurdu.

Amcaoğlu ayrıca sağlık alanında görülen iyileşmenin ekonomide de görülmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret ederek ‘tüm gayretimiz bu yönde’ dedi.

MAAŞ KESİNTİSİ HAZİRAN MAAŞLARINA YANSITILMAYACAK

Öte yandan Maliye Bakanı Amcaoğlu maaş kesintileriyle ilgili açıklama yaparak Koronavirüs kapsamında alınan ekonomik tedbirlerden olan kamu çalışanları ve emeklilerden yapılan maaş kesintisi uygulamasının Haziran ayı maaşlarında olmayacağını söyledi...