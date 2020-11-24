İlk Durak UBP

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmaları için Genel Başkan Tufan Erhürman ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) yetkilendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün ilk görüşmeyi saat 12.00’de UBP ile yapacak.

Erhürman, bugün toplam 3, yarın da 2 parti ile görüşerek ilk turu tamamlamayı amaçladığını kaydetti.

ERHÜRMAN: “İLK TURDA BAKANLIK PAZARLIĞI OLMAYACAK”

Dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları sonrası açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman, ilk turda bakanlık pazarlığı yapmayacaklarını, bazı ilkeler ve seçim tarihi üzerinde görüşmeler yürüteceklerini söylemişti.

"KURULACAK HÜKÜMET, ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ OLACAK"

Erhürman, ayrıca, “biz ya da bir başkası, kim kurarsa kursun, bana göre kurulacak her hükümet erken seçim hükümeti olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.