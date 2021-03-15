İlk çağrılacak sınıflar belli oldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’nin Meclis programı 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Eğitimde planlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Amcaoğlu, Üst Kurulun güncel kararlarıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha somut bilgi vereceklerini söyledi.

Amcaoğlu, “Üniversite sınavlarını dikkate alarak, 12. sınıfları Nisan başı okula çağırmayı düşünüyoruz” dedi.

Amcaoğlu, “Plan taslaklarımız hazırdır. Sağlık Üst Kurulu’nun görüşlerini de alarak, tüm taraflarla planlamalarımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Üst Kurul’dan gelecek güncel raporlarla kararımızı vereceğiz. Sağlık önlemlerini en üst seviyede tutarak, risk faktörlerini minimize ederek, çocuklarımızı güvenli ortamda eğitimle yüzyüze kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Aşılama konusundaki programlamayı hazırladıklarını hatırlatan Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak herkesin özeleştiri yapması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, “Turizm ve Yüksek Öğrenim yasa gereği lokomotif sektörse, bu iki sektörü ayağa kaldırmak zorundasınız. Aşılama prosedürünü en üst seviyede uygulamak kaydıyla bu kapıları açmak zorundasınız. Açmazsanız bugün meclis önünde yaşanan sıkıntıları yaşarsınız” dedi.