İlk aşılar bugün devletin zirvesine yapılıyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin yarın koronavirüse karşı geliştirilen Sinovac aşısını olacağı bildirildi.

Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle birlikte bugün aşılama çalışmalarına başlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yarın ilk aşılar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Koronavirüs aşılanmasına yarın başlanacak. Yarın saat 11.30'da Acil Durum Hastanesi'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli aşı yaptıracaktır."

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 07:07