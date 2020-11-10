İlçelerde Atatürk anıldı

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bu sabah tüm ilçelerde anma törenleri düzenlendi.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı. Tören, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına yapılan konuşma ile sona erdi.