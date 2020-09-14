İlçe Emniyet Kurulları, 1150 mekanda denetim yaptı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın talimatlarıyla İlçe Emniyet Kurulları, hem ilçe merkezlerinde hem de kırsalda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bulaşın engellenmesi amacıyla belediyeler, temel sağlık dairesi, çalışma dairesi ve polis teşkilatımızla istişare toplantıları yapılarak, denetim çalışmaları sürdürülüyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında, 11 Eylül-13 Eylül 2020 tarihleri arasında 6 ilçede toplam 1150 mekânda denetim yapan İlçe Emniyet Kurulları, her ilçenin kendine özgü yapısına göre, kaymakamlık, temel sağlık dairesi, çalışma dairesi, polis teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde halk sağlığını korumak adına denetimlerini sürdürüyor.

HEM MERKEZLERDE HEM DE KIRSAL’DA DENETİMLER ARTIRILDI

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun çalışmalarını kırsalda daha organize şekilde sürdürmesi amacıyla Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında, bugün Akdoğan Bucağı’na bağlı Belediye Başkanlarımız ve ilgili Polis Karakol Amirleri ile Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

Akdoğan Bucak’ında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Belediye Başkanlarımız ve Karakol Amirleri, yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi verdi.

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun kırsalda bulunan iş yerinin denetimlerinde hangi konulara ağırlık verileceği hususlarında bilgilendirme yaptığı istişare toplantısında, İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde hem kırsal da hem de ilçe merkezlerinde bir program dâhilinde denetimlerin aralıksız olarak sürdürülmesi kararı alındı.

Özellikle bar, meyhane, retorant, cafe, kahvehane, berber / kuaför salonları ve marketlerde; 2 metre mesafe kuralına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak ateş ölçümlerinin yapılması, nargile kullanımı konusunda hijyenin önemine dikkat edilmesi, girişlerde dezenfektan bulundurulması, koltuk mesafelerinin düzenlenmesi ve mekânların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirlerin kontrol edilmesinin altı çizildi.

İLÇE EMNİYET KURULU RAPORLARI HALKA GÜVEN VERDİ

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu’muzun raporuna göre; kaymakamlık, polis teşkilatımız ve belediye personellerimiz, Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde; kafe, bar, meyhane, restoran, offlineca, kahvehane, yerel, park, berber, kırtasiye, fırın, çiçekçi, kuyumcu, kasap ve benzeri iş yerlerinde 11-13 Eylül 2020 tarihleri arasında 290 mekânda denetimler gerçekleştirdi.

Girne İlçe Emniyet Kurulu’muz aynı tarihler arasında yaptığı denetimlerde 200 mekânda, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’muz 328 mekânda, İskele İlçe Emniyet Kurulumuz 210 mekânda, Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu’muz 66 mekânda, Lefke İlçe Emniyet Kurulu’muz ise 56 mekânda denetimler gerçekleştirildi.

Ayrıca Lefke İlçe Emniyet Kurulu’muz, Lefke Belediyemiz ile işbirliği içerisinde köylerde ve merkezlerde bilgilendirici broşürler dağıtarak halk sağlığının korunması amacıyla denetim çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

İlçe Emniyet Kurulları her ilçenin özel yapısını dikkate alarak, kaymakamlık, polis teşkilatımız, belediyelerimiz, temel sağlık dairesi ve çalışma dairesi personelleri ile istişare içerisinde denetleme çalışmalarına hem kırsalda hem de ilçe merkezlerinde aralıksız olarak devam edileceği aktarıldı.