İlaç tedariki duruyor, açık eczane sayısının azlığı nedeniyle yığılmalar yaşanmasından korkuluyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün açıklanan kararları uyarınca, ilaç depolarının tedarikçi kapsamında sayılmayarak, ilaçların gümrükten çekilmesinin durdurulduğu ve eczanelerin, ‘tam kapanma’ sona erene kadar; yani, 15 Şubat tarihine kadar ellerinde kalan ilaçlarla hizmet vermek zorunda kalacağı, ilaç kıtlığı yaşanacağı ifade ediliyor.

DOKTOR İPEKDAL: “ECZANELER 15 ŞUBAT’A KADAR ELLERİNDEKİ İLAÇLARLA HİZMET VERMEK ZORUNDA”

Söz konusu bilgileri kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Doktor İlker İpekdal; Lefkoşa’da 6, Mağusa ve Girne’de ise sadece 4 eczanenin açık kalacağını ve 15 Şubat tarihine kadar ellerinde kalan ilaçlarla hizmet vereceklerini ifade etti.

İpekdal, Lefkoşa’da 6, Mağusa ve Girne’de ise sadece 4 eczanenin açık kalacağından ötürü, eczanelerde yığılmalar yaşanabileceği ve salgının artabileceği uyarısında da bulundu.

Doktor İpekdal ayrıca, Karpaz, Güzelyurt ve Lefke eczanelerinin kendi stokları az olduğu için buradaki vatandaşın, eksik ilaçlarını temin edemeyeceğini ifade etti.

ÖKSÜZ: “90 BİN KİŞİLİK LEFKOŞA’DA 6 ECZANE AÇIK OLACAK, YIĞILMALAR YAŞANACAK”

Öte yandan konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de tüm ezanelerin kapanması ve sadece nöbetçi eczanelerin açık kalması yönünde karar üretildiğini belirterek, “bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Öksüz, “90 bin kişilik Lefkoşa’da 6 eczane açık olacak. Dünkü PCR rezaletinden farklı bir durum yaşanmayacak” dedi.

“ECZA DEPOSU BULUNMAYAN BÖLGELERDE SORUNLAR YAŞANACAK”

Alınan yeni kararlar uyarınca, ilaç tedarikçilerinin açık tutulmayacağını belirten Öksüz, sadece 17.00 ile 20.00 saatleri arasında tedarikçilerin hizmet verebileceklerini, şehirlerarası giriş-çıkışların durdurulacak olmasından ötürü; ecza deposu bulunmayan Lefke, Güzelyurt, İskele, Lapta, Esentepe ve Karpaz’da eczanelerin ciddi sorunlar yaşayacağını kaydetti.

ÇEVRİM İÇİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, yaşanan sorunla alakalı bugün saat 12.00’de, birliğin resmi Facebook hesabı üzerinden çevrim içi bir basın açıklaması yapacaklarını da duyurdu.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 13:45