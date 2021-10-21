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İkinci kriz patlak verdi

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İkinci kriz patlak verdi
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K-PET’ten akaryakıt krizine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

K-PET'ten yapılan açıklamada, ülkede bugünden itibaren limitli olarak akaryakıt verileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Dağıtıcı firmaların, döviz kurlarının yükselmesi sonrası, benzin istasyonlarına akaryakıt vermemesi krize neden olmuştu. Krizin ardından Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dağıtıcı iki firmanın yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmişti ancak sonuç alınamamıştı. 

Öte yandan Ekonomi Bakanı Arıklı, yaptığı açıklamada, Rekabet Kurulu'nun iki firmaya da soruşturma açacağını söylemişti. Arıklı, bu açıklamasının ardından yarın dağıtıcı iki firmanın piyasaya yakıt vereceğini duyurmuştu. 

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