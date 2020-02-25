İki yeni casino izni iddiası

Hükümetin bugün, İskele ve Girne bölgesinde iki yeni casino için işletme izni verdiği ortaya çıktı.

HABERCİ’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, hükümetin bu kararı sonrasında, Casino İşletmecileri Birliği’nin üyelerini acil olarak toplantıya çağırdığı öğrenilirken, toplantı gündeminde; verilen yeni casino işletme izinlerinin iptal edilmesi için mahkemeye ara emri başvurusu yapılması olduğu da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Girne’de fazla sayıda casino bulunduğu için Girne bölgesine yeni casino işletme izni verilemeyeceğine dair karar olduğu da biliniyor.

Casino İşletmecileri Birliği, hükumetin İskele ve Girne bölgesinde iki yeni casino işletme izni vermesi üzerine yargıya başvurmaya hazırlanıyor haberine, Casino İşletmeleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ercan Turhan’dan açıklama geldi .

Ercan Turhan haberi doğrularken şu şekilde açıklama yaptı:

“Öncelikle şunu belirtmek isterimki Birliğimiz yeni yatırımcı ve yeni yatırımların önünün açılması ve ülkeye kazandırılmasının çok önemli olduğunun dışında başka düşünceye sahip değildir.

Lakin Bakanlar kurulu kararı ile 2 şirkete Casino Ön İzni verilmesi mevcut yasaya ters düşmektedir.

Birlik yönetimi olarak, mevcut yasanın günümüz koşullarında revize edilerek sektörün önünün açılması, daha şeffaf ve denetlenebilir bir hale gelebilmesi ve yeni yatırımların yasayla belirlenen kurallar çerçevesinde önünün açılabilmesi için gerekli çalışmaları devletin ilgili bürokratları ile uzun çalışmalar sonucu sonuçlandırarak, ortaya çıkan yeni yasa tasarısını hazırlayıp Maliye bakanlığına sunduk.

Ancak maalesef bugüne kadar yasamızın yasallaşması hususunda bir gayret görmedik.

Verilmiş olan izinler şuanki yasa ile çelişmekte olup konunun hukuki zeminde takibi konusunda Birliğimizin hukukçuları görevlendirilmiştir.

Saygılarımla”