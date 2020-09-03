İki mültecinin firar etmesine yardım etti

Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan E.K. dün mahkemeye çıkarıldı.

İki mültecinin firar etmesine yardım etti
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Polis memuru Gökmen Yuvka, zanlının Lapta Gençlik Merkezi’nde yerleştirilen iki Suriyeli mültecinin yasal tutukluluktan firar etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının telefon kayıtlardan yapılan araştırmada kaçan şahıslarla 14 kez görüşme yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının önceki gün Mağusa’da tespit edilip, tutuklandığını söyledi.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, iki kişinin arandığını kaydeden polis, 2 gün süre istedi.  Mahkeme talebi kabul etti.

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