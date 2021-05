İki bebeği ile karantina’da kalan anne isyan etti!

Bir Annenin karantina paylaşımı yürek burktu…

Genç annenin paylaşımı şöyle: Karantinada 24 saati henüz doldurduk. Çocuklarda hafif ateşten başka ciddi bir semptomumuz yok neyse ki. Mesleğim gereği riskli bir bölümde çalıştığım için aldığımız üst düzey önlemlere rağmen maalesef pozitif oldum. Dört duvarın arasında 2 küçük çocukla karantina nasıl geçiyor diye sorarsanız hayli zorlayıcı. Yemekler asla besleyici ve sağlıklı değil. Kahvaltıda içi geçmiş sadece birer dilim domates ve salatalık 3 adet zeytin artık kokmaya yüz tutmuş nor ve kaşarla mı beslenecek bu insanlar? Öğlen ve akşam yemeklerinden bahsetmiyorum bile. 2 çocuğumuza uygun hiçbir yemek yok, yetişkine ne gelirse onlara da o. Sıkıntımızı söylediğimizde, 7,5 aylık bebeğimiz için yoğurt ve 1 öğün sebze çorbası istediğimizde, 3 yaşındaki çocuğumuz için kahvaltılarda 1 paket süt olsun göndermelerini rica ettiğimizde aldığımız cevap malesef bişey yapamayız oldu. Odamızı temizlemek için mop isteyeli 7 saat oldu hala gelen giden yok. İnternet desen vasatın altı bu insanlar bir odada kapalı napsınlar? Günlük kişi başı sadece 1,5 litre su bu sıcak günlerde vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyin altında. Benim ve çocuklarımın en temel ihtiyaçları karşılanmayacaksa ben neden burada kapalıyım? Ya maddi imkanı yetersiz olup bunları alamayan insanlar napacak? Banyo lavabosunda, tuvaletin hemen yanında hem bulaşık yıkayıp, hem el ve çamaşır yıkamak ne kadar sağlıklı? Herkesin dışarıdan sürekli eşya ve ihtiyaçlarını getirecek biri yoktur, insanların çoğu buna mecbur. Zaten bir hastalıkla mücadele ederken kötü hijyen ve yetersiz beslenme koşullarıyla başka hastalıklara davetiye çıkarmaz mı? Oturacak 2 sandalyeden birinin kırık olduğunu söylediğimizde yapabilirlerse yapacaklarını söylüyorlar (bunu söyleyeli de baya bir zaman geçti). Bizim gibi daha başka çocuklu ve çocuksuz pek çok insan mağdur durumda. Yurt dışından gelenler için bileklikle evde karantina uygulaması varken bizler için neden yoktur? Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde ev karantinası yaygın durumdadır. Gerekli önlemler alınarak ve uymayanlar için yaptırımlar uygulanarak neden burada geçilemiyor? İnsanlarımıza maddi, manevi ve sağlık olarak her yönden külfettir bu durum. Ama tabi yaşamayan bilemez, anlayamaz. Oteller için ayrılan kaynaklar verildiğinde denetleme neden yapılmaz? Her otelde farklı uygulamalar var. Ben bu ülkeye hizmet eden halkın sağlığı için çalışan bir hemşire olarak soruyorum bizlere böyle muamele reva mıdır?

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 12:55