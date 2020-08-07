II. Girne Streetball Turnuvası Başlıyor

II. Girne Streetball Turnuvası Başlıyor
banner23

Akdeniz Spor Birliğinin düzenleyeceği II. GİRNE STREETBALL TURNUVASI  bu yıl 14-15-16 AĞUSTOS tarihlerinde yapılacak. Girne Belediyesi TENİS KORTLARINDA yapılacak şenlik tadındak turnuvaya 10 yaşından 50 yaşına kadar basketbol sever sporcular katılacak. U10-U12-U14-U16-U18 BÜYÜKLER VE MASTERLER kategorilerinde yarışacak olan sporcular için birinci olanlara hediye çekleri ve para ödülleri dağıtılacak.  Yiyecek ve içecek stantlarının da olacağı turnuvanın son katılım tarihi 12 Ağustos’tur. Afitap Kebap, Deniz Medical, Metrikon automative, Atış muhasebe bürosu, Yoga Kioo Cyprus, Kartis Garaj, China Pazar, Başman Nike , Adidas Girne sponsorluğundag erçekleşecek turnuvaya katılmaki çin 0542 863 0771 numaray ıaramak yeterli olacaktır.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi...
Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18