II. Girne Streetball Turnuvası Başlıyor

Akdeniz Spor Birliğinin düzenleyeceği II. GİRNE STREETBALL TURNUVASI bu yıl 14-15-16 AĞUSTOS tarihlerinde yapılacak. Girne Belediyesi TENİS KORTLARINDA yapılacak şenlik tadındak turnuvaya 10 yaşından 50 yaşına kadar basketbol sever sporcular katılacak. U10-U12-U14-U16-U18 BÜYÜKLER VE MASTERLER kategorilerinde yarışacak olan sporcular için birinci olanlara hediye çekleri ve para ödülleri dağıtılacak. Yiyecek ve içecek stantlarının da olacağı turnuvanın son katılım tarihi 12 Ağustos’tur. Afitap Kebap, Deniz Medical, Metrikon automative, Atış muhasebe bürosu, Yoga Kioo Cyprus, Kartis Garaj, China Pazar, Başman Nike , Adidas Girne sponsorluğundag erçekleşecek turnuvaya katılmaki çin 0542 863 0771 numaray ıaramak yeterli olacaktır.