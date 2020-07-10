İhracı otelde bekleyecekler

İhracı otelde bekleyecekler
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Yayla köyü sahiline bu sabah 6:30 sıralarında çıkmaya çalışan, 32 mültecinin 3'ü kadın 7'si çocuk olmak üzere toplam 29'u İskele Boğazı'nda bulunan Boğaz Otel'e getirildi.

29 mültecinin ihraç kararı çıkana kadar yerleştirildikleri Boğaz Otel'de bekleyecekleri öğrenildi.

29 mülteci az önce otele giriş yaptı. Polis mültecileri  isim listelerine göre ayrılan odalara yerleştirecek. Çok sayıda polis ekibi otelde hazır bekliyor.

Vurularak yaralanan 2 mültecinin Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edilirken, 1 mültecinin ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü'nde olduğu öğrenildi.

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