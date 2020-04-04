İhlallerin önü kesilemiyor

İhlallerin önü kesilemiyor
banner23

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart 2020 tarihi itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart -10 Nisan 2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından; 3 - 4 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği;1 iş yerinin ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bir grup Kıbrıslı Türk öğrenci daha adaya dönüyor
Bir grup Kıbrıslı Türk öğrenci daha adaya dönüyor
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18