İhlaller arttı

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kurallar esniyor fakat vatandaş kurallara uymamaya devam ediyor...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19 Haziran tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 50 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 11:04