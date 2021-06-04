İğrenç olayda flaş gelişme

Lefkoşa’da 4 yıl önce kız kardeşine tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklanan A.K. hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Zanlı, 'cinsel tecavüz', 'yakın akraba ile cinsel ilişkiye girmek suçlaması' ile bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlı A.K,14 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir arazide, kullanımında bulundurduğu aracında, aynı araçta bulunan kız kardeşinin istemi dışında cinsel tecavüzde bulunmakla suçlanıyor.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı hakkında yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme olarak polisin eline olayla ilgili bir ses kaydı ulaştığı öğrenildi. Polisin suçla bağlantısı olduğunu tespit ettiği 2 kişiyi daha aradığı öğrenilirken, mahkeme soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

KIbrıs Postası