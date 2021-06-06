İğrenç adam suçüstü yakalandı

Girne'de bu sabah 07.10 sıralarında Güneş Deniz isimli şahıs köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Zanlı görgü tanıklarının polise yaptığı şikayet üzerine suçüstü tespit edilip tutuklandı.
"Hayvanlarla Cinsi Münasebet ve Sarhoşluk” suçlamaları ile Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılan Deniz hakkında mahkeme, soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri verdi.
Zanlı Güneş Denizin Girne’de Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde 225 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, siyah beyaz renk sokak köpeği ile cinsi münasebette bulunduğu ve görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 22:37