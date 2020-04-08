IFAB, elle oynama ve penaltı kuralını değiştirdi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı ve federasyonlara gönderdi. IFAB’ın yeni kurallarında elle oynama ile ilgili de önemli bir değişiklik yer aldı.Elle oynamalarda artık “tişört bölgesi”ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar “elle oynama” olarak değerlendirilmeyecekken, daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında “Kasıtlı olmayan” elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.

PENALTILARDA YENİ KURAL

Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak. Penaltı atışı sırasında, eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa, kaleci penaltı kullanan oyuncuyu “açık şekilde” rahatsız etmişse tekrarlanacak.Öte yandan IFAB, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeni kuralları isterse gelecek sezondan itibaren kullanmaya başlayabileceğini açıkladı.

Kaynak: Hürriyet