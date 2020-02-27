İdlib'de 9 asker şehit

İdlib'de 9 asker şehit
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Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

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