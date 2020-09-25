İddialara yanıt verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla KAR-İŞîn kendisi hakkında ileri sürdüğü iddiaları yanıtladı.

Herhangi bir iddiayı sorgulamadan, bulunan belgelerin neyi ihtiva edip etmediğine çok da bakmadan net ifadelerle haberleştirmek ??

Sorulsaydı anlatırdım, sorulmadı ben yine de anlatayım;

İlk pandemi dönemi, olağanüstü bir durum yaşanıyor. Saat 17:30-18:00 gibi Bakanlar Kurulu’ndan girişlere karantina kararı çıkıyor. Karardan 2 saat sonra uçak inecek. Hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Devlet zaten kapalı, herhangi bir ihale süreci mümkün değil. Toplu taşımacıların temsilcisi konumundaki Kar-İş başkanı aranıyor, durum izah ediliyor ve Kar-İş tarafından yönlendirilen araçlar vasıtası ile yine Bakanlığımıza bağlı İzin Kurulu tarafından belirlenen güncel tarifeler üzerinden Nisan-Mayıs döneminde yapılan tahliye seferleri bağlamındaki havalimanı-karantina merkezi taşımacılığı yapılıyor. Bu konudaki hizmet Kar-İş aracılığı ile onların yönlendirmesi ile alınıyor. Ödemesi Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu bilgisinde yapılıyor.

Açılım dönemi sonrası Eylül ayı itibariyle son yaşadığımız karantina sürecinde ise Ulaştırma Bakanlığı sürecin herhangi bir yerinde değil. Herhangi bir çağrı, ayarlama, önerme, yönlendirme yapmıyor.

Ancak karantina uygulamasının devam kararına paralel taşımacılık alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile bir araya gelinerek uygulamanın daha da sürmesi halinde sektörün sürece nasıl dahil olacağı hususunda görüşmeler yapılmıştır.

“Belgelerde Ulaştırma Bakanlığı yazıyor”.

Evet yazıyor, örneğin hastanede yapılan tadilat işleri için yapılan ödeme belgelerinde de Sağlık Bakanlığı yazıyor. Ödemeleri yapan bakanlığın ilgili ödemenin hangi alanda olduğunu belirtir. Ulaştırma Bakanlığı güncel tarife bilgisini paylaşır. Gelen ve taşınan kişi sayısı zaten bellidir. Karantina merkezleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilip sevk ve idare edildiğinden kim nereye hangi merkeze taşınacak koordinesini de ilgili bakanlık yapar.

“Bakan Atakan bu şirketlere iş verdi”

Yayımlanan tek bir belgede imzam, onayım, parafım veya herhangi bir şekilde benim direktifimle bu işlerin verildiğine dair bir ibare var mı ? Hayır yok. Ama işi ben verdim öyle mi ?

Ne ilk süreçte ne de şimdi yaşadığımız karantina döneminde herhangi bir şirkete, kişiye, gruba özel bir iltimas geçilmesi söz konusu olmadığı gibi geride bıraktığımız 2.5 yıllık görev süremiz boyunca sergilemiş olduğumuz genel tutum iddia edildiği gibi birilerini yok sayıp birilerine iltimas geçilmesinin bu çatı altında asla olmayacağının en önemli göstergesidir diye düşünüyorum.