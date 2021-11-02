İçlerinde çocuklar da var

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, Zanlı S.S'nin “Çocuğun cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Sirkat” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 28.10.2021 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa'da Reşadiye Sokak üzerinde aynı yolda yürümekte olan Lefkoşa'da sakin E.C’ nin (K-15) rızası hilafında cinsel bir davranışla elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, 30.10.2021 tarihinde saat 04:20 Lefkoşa Merit Casino ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin G. B.' ye ait kahverengi çanta içerisinde olan 250 dolar, 1 adet altın kolye, TC kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğlu adına ait TC kimlik kartını sirkat ettiğini belirtti.