İçişleri Bakanlığı sahaya indi

Bugün, 6 ilçede Kaymakamlıkların koordinesinde gerçekleştirilen İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında denetimlerin daha da sıklaştırılması konusunda planlama yapıldı. Covid-19 Tedbirleri kapsamında Bakanlar Kurulu'nun yayınladığı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi İle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun belirlediği tedbirlere ve açık olan iş yerlerinde kriterlere uyulup uyulmadığı konusunda gece ve gündüz denetimlerinin artırılması kararı alındı. İlçe Emniyet Kurulları, artan vaka sayılarını da dikkate alarak, kent merkezleri ve kırsalda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde açık olan: bar, meyhane, retorant, cafe, kahvehane, berber / kuaför salonları ve marketler başta olmak üzere Covid-19 denetimlerinin gece ve gündüz saatlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. İlçe Emniyet Kurulları her ilçenin özel yapısını dikkate alarak, Kaymakamlık, Belediyeler, Polis Teşkilatı, Çalışma Dairesi, Temel Sağlık Dairesi personelinden oluşacak ekiplerle açık olan iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması, çalışan personelin maske takma zorunluluğu, girişlerde kayıt tutularak, dezenfektan bulundurulması, ateş ölçümlerinin yapılması, masa ve sandalye mesafelerinin düzenlenmesi ve mekânların büyüklüğüne göre müşteri sayısının belirlenmesi gibi temel tedbirlerin, denetleme çalışmalarını hem kırsalda hem de ilçe merkezlerinde daha da artırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı İlçe Emniyet Kurulları'nın gerçekleştireceği yoğun denetimler yanında halkın da Covid-19 Tedbirleri çerçevesinde kurallara hassasiyetle uymasının önemine vurgu yaptı. İlçe Emniyet Kurulları, halk sağlığının korunması ve ülke ekonomisinin yeni bir kapanma ile karşı karşıya kalmaması için rehavete kapılmadan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu belirterek, açık olan iş yerlerinin kurallara hassasiyet göstermesini istedi.

