İçişleri Bakanlığı'nda Covid-19 kaosu

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi'nde bir personelin koronavirüse yakalandığı ve çok sayıda temaslısı olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi'nde bir personelin koronavirüse yakalandığı ve çok sayıda temaslısı olduğu gelen bilgiler arasında.

Gazetemizi arayan vatandaşlar pozitif vakaya yakalan çalışanın isminin açıklanmasını istiyorlar. Kimlerin temas ettiği bilinmesi ve ona göre tedbir alınması gerektğine vurgu yaptılar.

Öte taraftan mevcut durumda personelin az olması vatandaşların bakanlık önünde kuyruk oluşmasına neden olurken ,zaman zaman vatandaşlar arasında gerginliğe neden oluyor.

İçişleri Bakanlığı çalışanı V.nin kimler ile temaslı olduğu da filasyon ekibi tarafından araştırılıyor.

Bakanlığın da geçici olarak devre dışı kalması da gelen bilgiler arasında .