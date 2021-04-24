İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Türkiye’den gelip karantinadan ‘muaf tutulan’ kişilerin ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in kendisini "hedef göstermesi iddiası" ile ilgili konuştu.

Kendisiyle herhangi bir temasa geçilmeden açıklama yapılmasını eleştiren Kara, polise şikayette bulunacağını aktardı.

“ÜLKEYE GİRİŞLER KONUSUNDA YETKİLİ DEĞİLİM”

Türkiye’den gelen söz konusu şahısların birisini tanıdığını fakat KKTC’ye gelişleriyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kara, Ercan Havaalanı’nda görevli Sağlık Bakanlığı memurunun kendisini aradığını ve Hakan Athan isimli şahıs tarafından isminin verildiğini anlatarak, ülkeye girişler konusunda herhangi bir yetkisi olmadığını anımsattı.

“GİRİŞLERLE İLGİLİ KARARI SAĞLIK BAKANLIĞI VERİYOR”

Kendisinin muhaceretle ilgili değil, iskanla ilgili müsteşar olduğunu da anımsatan Gürkan Kara, pandemi koşulları nedeniyle ülkeye kimin nasıl gireceğine de Sağlık Bakanlığı’nın karar verdiği vurguladı.

“HEDEF GÖSTERİLDİM”

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de ‘kendisini hedef göstermesi’ nedeniyle polise şikayette bulunacağını yineledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021, 11:20